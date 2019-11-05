Москва, , 11:30 — REGNUM За январь — октябрь 2019 года Турцию посетили около 6 млн туристов из России (5 млн 902 тыс. 774). Это на 15,28% больше, чем за тот же период 2018 года, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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За девять месяцев турпоток из России в Турцию превысил показатели 2018 года. Выросла доля российского рынка: в 2018 году она составила 16,09% от всего иностранного турпотока в Турцию, в 2019 году — 16,2%.

Общий въездной турпоток за три квартала вырос на 12,2%, до 41 млн человек. До конца 2019 года ожидается прибытие 52 млн туристов (в 2018 году — 45,6 млн человек).

Как сообщало ИА REGNUM, по данным турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, в 2020 году число российских туристов в Турции может превысить 7 млн человек.

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