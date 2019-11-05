Москва, , 11:30 — REGNUM Депутаты Госдумы на пленарном заседании 7 ноября рассмотрит правительственный законопроект, направленный на списание с работодателей долгов по начисленным, но невыплаченным зарплатам. Об этом журналистам заявил первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев по итогам Совета Думы, передает корреспондент ИА REGNUM 5 ноября.

«Нам предстоит рассмотреть важный, социально значимый законопроект, внесенный правительством, который предоставляет государственным инспекторам труда право в обязательном порядке списывать деньги, которые являются долгами по заработной плате. То есть, для того чтобы был принят соответствующий исполнительный документ, работникам не надо будет обращаться в суд», — заявил Исаев.

Так, если выданное предписание инспектора труда о том, чтобы выплатить начисленную, но невыплаченную заработную плату или иные выплаты премиального или кассационного характера, не исполнено, то инспектор будет иметь право выдать исполнительный документ. Работодатель вправе в течение 10 дней обжаловать документ в суде.

«То есть ситуация меняется: не работник должен подавать в суд, а работодатель должен будет доказывать, что он не должен оплатить соответствующую заработную плату. Если документ инспектора труда не будет исполнен и сроки обжалования пропущены, решение об обжаловании не принято судом, то в этом случае инспектор передаст материалы непосредственно судебным исполнителям и списание будет осуществляться в принудительном порядке. Эта мера направлена на защиту прав и интересов работников в случаях задержки заработной платы», — отметил Исаев.

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