Рига, , 11:16 — REGNUM Илья Герчиков, фактический собственник известного ещё в СССР парфюмерного бренда Dzintars, зарегистрировал новую компанию Dzintars beauty на своё имя. Основной капитал нового ООО 2800 евро. Об этом сообщает во вторник, 5 ноября, портал LA.

Дело в том, что долги основного предприятия АО Dzintars перед Службой госдоходов (СГД) составили 6,8 млн евро, а общий размер долга равняется 11,462 млн евро. В конце октября закончился статус правовой защиты предприятия от кредиторов, однако представителям предприятия не удалось согласовать план выплаты долга с сотрудниками Службы госдоходов.

Сегодня должно состоятся заседание Пардаугавского суда г. Риги, на котором будет рассмотрено заявление администратора по неплатёжеспособности Марека Дика о банкротстве легендарной компании. Журналисты портала не исключают, что Илья Герчиков, не сумевший договориться с кредиторами, решил перевести часть бизнеса на новую компанию.