Грозный, , 10:55 — REGNUM Для жителей Чечни ОАО «Российские железные дороги» предоставило возможность работы по вахтовому методу. Договоренность об этом достигнута между правительством республики и руководством РЖД.

Всего возможность трудоустройства может быть предоставлена для более тысячи человек, сообщил премьер-министр Чечни Муслим Хучиев.

«Они (РЖД) уже выслали нам списки. В данный момент компании требуется 1161 работник. Эта информация доведена до глав районов, чтобы каждый рассказал про вакансии безработным жителям своих муниципалитетов», — цитирует Хучиева пресс-служба главы и правительства региона.

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Напомним, на Северном Кавказе все еще остается крайне напряженной ситуация на рынке труда. По итогам июня-августа 2019 года в двух субъектах округа был зафиксирован самый высокий уровень безработицы в России. Так, в Ингушетии он составил 26,2%, в Чечне — 13,4%.