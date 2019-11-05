Москва, , 10:50 — REGNUM К проекту федерального бюджета на 2020−2022 годы во втором, решающем чтении, поступило около 400 поправок. Об этом журналистам заявил первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев по итогам заседания Совета Думы, передаёт корреспондент ИА REGNUM 5 ноября.

«Вчера, 4 ноября, в 18 часов истек срок подачи поправок по проекту федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. На сегодняшний день в комитет по бюджету поступило около 400 поправок, работа с ними начинается», — заявил Исаев.

Ранее глава профильного комитета Андрей Макаров («Единая Россия») отмечал, что депутаты планируют рассмотреть законопроект во втором, решающем чтении 19 ноября с тем, чтобы 21 ноября принять закон в третьем, итоговом чтении. Исаев подтвердил такой план работы.

«Мы ожидаем серьёзную, конструктивную дискуссию, а также учет тех замечаний, которые были высказны Госдумой в постановлении при принятии законопроекта в первом чтении», — отметил Исаев.