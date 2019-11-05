Грозный, , 10:44 — REGNUM Власти Чечни планируют активнее развивать сферу предпринимательства. К привлечению инвестиций в малый и средний бизнес призвал глава региона Рамзан Кадыров 4 ноября в ходе расширенного совещания, в котором приняли участие представители правительства и главы районов.

Рамзан Кадыров Иван Шилов © ИА REGNUM

Как доложил премьер-министр Муслим Хучиев, в настоящее время в республике утверждено 56 инвестиционных проектов в сфере малого и среднего предпринимательства на сумму свыше 150 млн рублей. При их реализации будут созданы 190 новых рабочих мест.

Кадыров отметил, что в Чечне ежегодно растет численность населения, вузы выпускают сотни специалистов с дипломами, что заставляет задуматься о создании в ближайшей перспективе рабочих мест для них. Он поставил перед органами власти задачу оказывать всевозможную поддержку инвесторов, пообещав принять меры к тем руководителям, которые будут тормозить работу в этом направлении.

«Халатное отношение к этому вопросу приведет к жестким кадровым решениям. Мы готовы обеспечить предпринимателей всеми необходимыми условиями и гарантиями за их эффективную работу», — цитирует Кадырова его пресс-служба.