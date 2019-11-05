Москва, , 10:46 — REGNUM Рейтинг регионов России по объему рынка новых автомобилей, проданных за период с января по сентябрь 2019 года, составило аналитическое агентство «Автостат».

Возглавила этот топ-10 Москва, на долю которой приходится 14% от всего объема реализованных за отчетный период новых легковушек. За три квартала 2019 года в российской столице было продано 158,4 тыс. авто, что на 6% меньше результата 2018 года.

На втором месте — Московская область, где за январь-сентябрь 2019 года было продано 101,8 тыс новых легковушек, что на 6% выше продаж прошлого года. При этом Подмосковью принадлежит 9% всего авторынка России.

Третьем место принадлежит Санкт-Петербургу с долей 6,6%. Жители Северной столицы за три квартала 2019 года приобрели 75 тыс. авто (-6%).

Стоит отметить, что три вышеперечисленных региона РФ приходится порядка 35% всего авторынка России.

Далее в этом рейтинге идут: Татария (49,3 тыс. ед.; — 3%), Краснодарский край (43,1 тыс. ед.; — 1%), Башкирия (39,7 тыс. ед.; — 5%), Самарская (36,5 тыс. ед.; — 6%), Свердловская (35,7 тыс. ед.; — 5%), Челябинская (29,3 тыс. ед.; — 6%) и Ростовская (27,9 тыс. ед.; — 7%) области.

Напомним, всего за три квартала 2019 года в России было реализовано 1,13 млн экземпляров новых легковых автомобилей, что на 2% ниже уровня продаж аналогичного периода прошлого года.

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