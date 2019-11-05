Екатеринбург, , 10:44 — REGNUM На Среднем Урале планируется выделить 145 млн рублей организации, созданной для строительства культурных объектов и, в частности, нового зала свердловской филармонии. Расходы указаны в проекте закона об областном бюджете.

В документе написано, что в 2020 и 2021 году на АНО «Центр развития социально-культурных инициатив Свердловской области» предполагается выделить 71 млн 372 тысячи рублей и 74 млн 227 тысяч рублей соответственно.

Расходы прописаны в рамках подпрограммы «Строительство объектов государственной собственности Свердловской области и поддержка реализации приоритетных муниципальных инвестиционных проектов».

Как сообщало ИА REGNUM, новый зал Свердловской филармонии хотели построить на месте жилого дома на ул. Карла Либкнехта, 40 в Екатеринбурге. Однако жилой объект не был признан аварийным, и объявление о будущей стройке вызвало большой скандал. Прокуратура внесла предостережение руководству филармонии о недопустимости нарушения прав собственников жилья.

Позже оказалось, что в доме осталась только одна непроданная квартира.

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