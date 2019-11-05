Тбилиси, , 10:40 — REGNUM Грузия за девять месяцев текущего года экспортировала в Россию более 47 млн бутылок вина, то есть на 11% больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Об этом 5 ноября сообщает Национальное агентство вина Грузии.

Согласно данным агентства, Россия остается главным импортером грузинского вина. Вторым импортером стала Украина, купившая в 2019 году у Грузии более 8,3 млн бутылок вина. На третьем месте — Китай, куда Грузия экспортировала более 6 млн бутылок вина.

В агентстве утверждают, что экспорт грузинского вина в США вырос на 51%. Всего за десять месяцев Грузия экспортировала более 75,6 млн бутылок вина, что на 11% больше по сравнению с прошлым годом. Стоимость экспортированного вина составила $195 млн (на 20% больше, чем в 2018 году).

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