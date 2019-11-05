Ижевск, , 10:34 — REGNUM По последним оценкам, реальный дефицит бюджета Удмуртии за последние три года составляет около 10−12 млрд рублей. Об этом заявил глава республики Александр Бречалов.

По его словам, такая оценка сложилась по итогам инвентаризации, по тем статьям, «по которым годами просто не запаривались по финансированию».

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«Мы оба года идем по стресс-прогнозам. По экономическим показателям, я считаю, команда сделала очень серьезный рывок в формате антикризисной работы. Мы вправе рассчитывать на поддержку со стороны правительства РФ, но хочется в первую очередь рассчитывать на свои силы», — отметил глава республики.

Он уверен, что у региона есть огромный потенциал для роста. Но при этом в течение последних лет с 2017 года постоянно «кто-то преподносит сюрпризы».

«По 2018 и по текущему году мы ежегодно недополучаем 2−2,2 млрд рублей налоговых поступлений», — цитирует Бречалова «Коммерсантъ-Ижевск».

Также глава республики подчеркнул, что ранее была задолженность перед строителями в размере 1,3 млрд рублей, которая сейчас полностью погашена. Поэтому компании не стремились работать на строительном рынке, а 2019 год стал в этом плане революционным.

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Как сообщало ИА REGNUM, бюджет Удмуртии в декабре 2019 года был принят с профицитом. Доходы — 72,868 млрд рублей, расходы — 71,92 млрд рублей. Профицит ожидается в размере 947,839 млн рублей, или 1,3% от доходной части. В марте были внесены изменения в бюджет региона. Тогда доходная часть прогнозировалась в размере 77,091 млрд рублей, расходная — 77,518 млрд рублей. Дефицит бюджета составлял 427 млн рублей, или 0,55% от расходов. В июне дефицит бюджета увеличили до 1,777 млрд рублей, или 2,18% от расходов. При этом в сентябре 2018 года Бречалов говорил, что в 2019 году ситуация будет сложной, и дефицит бюджета может составить 8 млрд рублей.

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Бездифицитный бюджет планировался и в 2018 году. После двух внесенных в закон изменений бюджет стал дефицитным — 313 млн рублей, или 0,44% от расходов.