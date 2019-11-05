Сеул, , 10:36 — REGNUM Неисправные подушки безопасности стали причиной отзыва 116 490 автомобилей Hyundai по всему миру. Об этом сообщает министерство земельных ресурсов, инфраструктуры и транспорта Южной Кореи.

Здание штаб-квартиры Hyundai. Сеул Marcopolis

Под отзывную кампанию попали модели Hyundai i30, Hyundai Palisade и Sonata Hybrid. Из 116 490 машин, попадающих под отзыв, 78 729 экземпляров — это модели i30, которые были изготовлены с января 2007 года по сентябрь 2011 года. Сообщается, что у данных автомобилей может произойти преждевременное срабатывание подушек безопасности.

Кроме того, под отзывную кампанию попал ещё 34 861 кроссовер Palisade, выпущенный с ноября 2018 и по август 2019 года. В этих машинах специалисты выявили, что развертыванию шторных подушек безопасности мешают крепежные болты. Этот дефект является причиной не полного их раскрытия.

Остальные автомобили (2 903 ед.), попавшие под отзывную кампанию — это модели Sonata Hybrid, которые были выпущены с июля по октябрь 2019 года. У данных автомобилей срабатывала сигнальная лампа из-за помехи между проводкой и шлангом отопителя. Эта неисправность приводит к отключению двигателя машины.

Автопроизводитель обязуется произвести бесплатный ремонт машин в сервисных центрах Hyundai и Blue Hands.

Напомним, ранее автопроизводитель Hyundai заключил соглашение с компанией Velodyne Lidar. По нему Velodyne Lidar будет производить для южнокорейской компании системы автономного вождения третьего уровня. Для этой цели Hyundai инвестирует в проект 50 млн долларов.

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