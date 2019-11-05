Абуджа, , 10:35 — REGNUM Сухопутные границы Нигерии будут оставаться закрытыми для торговли по крайней мере до 31 января 2020 года. Об этом передает информационное агентство Reuters со ссылкой на сообщение представителя таможенной службы Нигерии.

Джозеф Атта также добавил, что, хотя официальное закрытие завершится 31 января, срок может быть продлен.

Напомним, что границы были закрыты два месяца назад для борьбы с контрабандой, особенно риса, что в настоящее время оказывает влияние на торговлю в регионе. Кризис затронул непосредственных соседей Нигерии — Бенин, Нигер, Чад и Камерун, а также Гану и Того.

Товары гниют, и очереди грузовиков ждут на контрольно-пропускных пунктах в надежде, что границы вновь будут открыты для пересечения, сообщил на прошлой неделе корреспондент BBC Ндука Орджинмо.

По словам журналистов, закрытие противоречит соглашению, разрешающему свободу передвижения товаров между 15 членами западноафриканского регионального блока Ecowas. Однако, ограничение ввоза определенных продуктов питания и сельскохозяйственной продукции является законным, отметили они.

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