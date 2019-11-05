Ульяновск, 5 ноября 2019, 10:29 — REGNUM В Ульяновской области в региональном онкологическом диспансере завершается создание центра томотерапии, который строится в рамках государственно-частного партнёрства. Первых онкобольных здесь планируют принять в начале 2020 года, пишет губернатор Ульяновской области на своей странице в «Фейсбуке».
В создание центра томотерапии, который строится на базе регионального онкодиспансера, частный инвестор вложил 350 млн рублей. По словам главного врача клинического онкологического диспансера Валерия Базюка, аппарат установлен, завершаются ремонтные работы и необходимо провести лицензирование. Из США приглашены специалисты для комплексного обучения всего персонала отделения радиологии.
Аппарат совмещает линейный ускоритель электронов и технологии компьютерной томографии, позволяя проводить облучение опухолей, а также новообразований труднодоступного расположения. Ежегодно в центре смогут получать высокотехнологичное дорогостоящее лечение бесплатно до 650 человек.
Как сообщало ИА REGNUM, в Димитровграде Ульяновской области построен Центр ядерной медицины, его основа — Центр протонной терапии, благодаря которому планируется «спасать 1200 человек в год». На строительство центра ядерной медицины направлено порядка 20 млрд рублей. В центре будут работать около 340 врачей и 640 средних медицинских работников. Ранее руководитель Федерального медико-биологического агентства Владимир Уйба отмечал, что протонная терапия «сегодня — единственный метод лечения опухолей».
Подробнее: Обслуживание систем в ульяновском центре радиологии обойдётся в 360 млн