Бишкек, , 10:29 — REGNUM Правительство Киргизии рекомендовало Национальному энергохолдингу принять меры по недопущению превышения утвержденной нормы потребления электроэнергии. Об этом говорится в соответствующем постановлении, опубликованном на сайте правительства.

В рамках постановления вводится лимит на потребление электроэнергии в Бишкеке, Оше и еще семи областях республики. Министерствам и ведомствам дан приказ по подготовке оборудования и социальных объектов к осенне-зимнему периоду 2019−2020 годов.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 октября президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что республика в среднем потребляет 12,5 млрд кВт∙ч в год. Около 60% электроэнергии использует население и 40% — бюджетные учреждения и бизнес.

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