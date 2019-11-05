Екатеринбург, , 10:30 — REGNUM На Среднем Урале помощь, оказанная предпринимателям, региональным Центром поддержки экспорта, позволила заключить контракты на общую сумму порядка 6,4 млн долларов США. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

В центре подвели итоги третьего квартала 2019 года. Всего за отчётный период за помощью обратились 539 руководителей компаний, из которых 62 фирмы заключили экспортные контракты.

Также 17 свердловских компаний приняли участие в 15 выставках своих товаров и услуг за рубежом.

Отметим, что помощь предприятиям Свердловской области оказана в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».