Симферополь, , 10:27 — REGNUM 4,1 млн пассажиров обслужил международный аэропорт «Симферополь» за весенне-летний период навигации 2019 года. Об этом ИА REGNUM сообщили 5 ноября в пресс-службе аэропорта.

«С 31 марта по 26 октября 2019 года аэропорт обслужил 4,1 млн человек. По сравнению с показателями 2018 года пассажиропоток вырос на 40,4 тыс. человек», — уточнили в пресс-службе.

Всего с начала 2019 года аэропорт «Симферополь» принял и отправил 4,7 млн пассажиров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в руководстве симферопольского аэропорта сообщили, что, несмотря на завершение календарного лета, высокий трафик пассажиров сохранился.

Подробности: Аэропорт Симферополя сохранил трафик пассажиров на летнем уровне