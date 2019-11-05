Симферополь, 5 ноября 2019, 10:27 — REGNUM 4,1 млн пассажиров обслужил международный аэропорт «Симферополь» за весенне-летний период навигации 2019 года. Об этом ИА REGNUM сообщили 5 ноября в пресс-службе аэропорта.
Всего с начала 2019 года аэропорт «Симферополь» принял и отправил 4,7 млн пассажиров.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в руководстве симферопольского аэропорта сообщили, что, несмотря на завершение календарного лета, высокий трафик пассажиров сохранился.
Подробности: Аэропорт Симферополя сохранил трафик пассажиров на летнем уровне