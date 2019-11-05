Москва, , 10:17 — REGNUM Законопроект, предполагающий увеличение сроков предоставления бюджетных кредитов, внесло в Госдуму заксобрание Ставропольского края, передает корреспондент ИА REGNUM 5 ноября.

В действующей редакции Бюджетного кодекса РФ местным бюджетам из бюджета региона, а также бюджетам городских, сельских поселений (внутригородских районов) из бюджетов муниципальных районов (городских округов с внутригородским делением) бюджетные кредиты могут предоставляться на срок до трех лет. Авторы предлагают увеличить этот срок до пяти лет.

Муниципальные образования Ставропольского края неоднократно обращались в правительство региона о предоставлении местным бюджетам долгосрочных кредитов (на срок до пяти лет) из бюджета Ставропольского края на частичное финансирование дефицита местных бюджетов для замещения коммерческих заимствований.