Пхеньян, , 10:48 — REGNUM Граждане КНДР стали потреблять больше пищи — проблема голода становится все менее острой. К такому выводу пришли эксперты Сеульского университета, сообщает южнокорейское новостное издание «Чосон Ильбо».

Своё исследование ученые провели, опросив 116 северокорейских перебежчиков. Так, например, в 2017 году менее половины респондентов заявляли о нормальной ситуации с питанием в Северной Корее, в то время как в 2019 году этот показатель вырос до 65%. Положительная динамика наблюдается, несмотря на жёсткие международные санкции. Впрочем, речь идёт лишь о потреблении риса — об улучшении доступности других продуктов информации нет.

Примечательно, что основным источником риса для КНДР остаётся импорт из Китая, так как в этом году была потеряна значительная часть урожая из-за засухи. Кроме того, продовольственную поддержку оказали и другие страны, например, Россия, страны ЕС и Южная Корея, которые отправили в КНДР суммарно свыше 120 тысяч тонн пшеницы.