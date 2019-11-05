Сеул, , 10:45 — REGNUM Организация экономического сотрудничества и развития, в состав которой входят 36 развитых стран мира, снизила прогноз по темпам роста экономики Южной Кореи в 2019 году до 2,7%. Об этом сообщает южнокорейское новостное издание «Чосон Ильбо».

Южная Корея

Рост замедляется уже третий год подряд: в 2017 году ВВП увеличился на 3,1%, а в 2018 году — на 2,8%. Это один из худших результатов в ОЭСР: Южная Корея опережает по этому показателю лишь Турцию (0,7%) и Ирландию (1,7%). Для сравнения, в начале 2000-х годов ВВП страны рост ежегодно на 4−5%.

Эксперты МВФ видят причины негативной динамики в структурных проблемах южнокорейской экономики: сильной зависимости от внешних условий, узости внутреннего рынка, старении населения и росте налогов. Снижение процентной ставки и рост государственных расходов не могут в корне изменить ситуацию, при этом неблагоприятная внешнеэкономическая конъюнктура оказывает значительное сдерживающее влияние на рост ВВП, полагают эксперты.