Барнаул, , 10:12 — REGNUM Рекордный рост доходов бюджета после повышения НДС прокомментировал корреспонденту информационного агентства ИА REGNUM алтайский общественник, основатель школы реальной политики Константин Емешин. Говоря о прогнозе Минфина РФ, согласно которому в 2020 году рост поступлений от повышения НДСв бюджет страны составит 639 млрд руб, в 2021 году — 689 млрд руб, а в 2022 году — 737 млрд руб., он пояснил:

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« НДС — это налог, который поступает в федеральный бюджет. А федеральный бюджет имеет большое количество так называемых закрытых статей, как правило, на военные расходы и силовиков. А если включить телевизор, то журналисты представят успехи России в Сирии, помощь Кубе и Венесуэле… При этом повышение пенсионного возраста явно дает намёк, что деньги от повышения НДС уйдут явно на «закрытые» статьи бюджета».

Напомним, о том что рост ставки НДС в 2019 году позволит получить бюджету РФ рекордные дополнительные доходы в размере более двух триллионов рублей, сказано в прогнозе Минфина для проекта федерального бюджета на 2020−2022 гг.

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