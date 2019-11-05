Дербент, Дагестан, , 10:22 — REGNUM Муниципальная гостиница с этнодвором появится в дагестанском городе Дербенте. Для этого планируется реконструировать здание на одном из центральных переулков города, сообщил на своей странице в Instagram мэр Хизри Абакаров.

«На переулке Казем-Бека находится муниципальное здание, которое до недавнего времени было обезображено балконами. Здание красивое и расположено в центре города, его потенциал нужно использовать для туристических целей», — написал глава города.

По его словам, рабочие уже начали демонтаж балконов. В самом здании может разместиться муниципальная гостиница, куда будут съезжаться гости города.

Двор также планируется освободить от хозяйственных пристроек. Здесь, по мнению Абакарова, хорошо будет смотреться дербентский дворик — место отдыха для горожан и туристов. Они смогут попробовать национальные блюда и приобрести сувениры, а также пройти обучение по приготовлению местных блюд и созданию ковров и керамики.

Напомним, Дербент — один из древнейших городов России, который в 2015 году отпраздновал свое 2000-летие. Ежегодно его посещают десятки тысяч туристов из России и зарубежья, главной достопримечательностью города является цитадель Нарын-Кала.

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