Ташкент, 5 ноября 2019, 10:04 — REGNUM Китайская корпорация Hangzhou Jinjiang Group планирует построить в Узбекистане мусороперерабатывающий завод за $200 млн, сообщает 5 ноября издание «Подробно.uz».
В Ташкенте состоялись переговоры между представителями государственного комитета Узбекистана по экологии и охране окружающей среды и делегацией китайской компании.
Во время переговоров стороны обсудили вопросы транспортировки, сортировки, переработки и утилизации отходов, а также проблемы, связанные с сортировочными пунктами.
Напомним, в апреле 2019 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев утвердил стратегию по обращению с твердыми бытовыми отходами на 2019−2028 годы. В республике переработку твердых бытовых отходов к 2028 году планируется довести до 60%.
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