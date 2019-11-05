Москва, , 10:03 — REGNUM Заявлении Украины о готовности к прекращению транзита российского газа — это такая наивная ложь на голубом глазу, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

«Украина якобы готова к прекращению транзита газа из России и заполнила свои ПХГ по максимуму, чтобы обеспечить им украинских потребителей. Но, на деле все сложнее.

Реальность такова, что профессионалам хорошо известно, что часть газа в подземных хранилищах Украины — это буферный газ. Буферный газ предназначен для создания в хранилище определенного давления в конце отбора, при котором обеспечивается необходимый дебит газа, получаемого из хранилища.

А в силу того, что ПХГ Украины были построены по времена СССР, и что доля буферного газа в полном объёме газа в их ПХГ составляет 30−50%, то реально располагаемый объем газа, который может быть отпущен потребителям, составляет не 20 млрд кубометров, а 10 — 13 млрд кубометров. То есть, Украине все же придется искать, где купить газ в недостающем объеме 7−10 млрд кубометров.

В сложившейся ситуации, когда получены все разрешения на строительство «Северного потока — 2» (последнее разрешение поступило от Дании 30 октября), Киеву только и остается, как прибегать к словестным интервенциям и успокаивать население Украины и промышленников», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, глава министерства энергетики страны Алексей Оржель в эфире телеканала ICTV завил, что Украина готова к прекращению транзита российского газа через страну.

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