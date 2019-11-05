Москва, , 09:59 — REGNUM Повышение НДС с 18% до 20% привело к тому, что выросли доходы организованной преступности, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 5 ноября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя радостные прогнозы Минфина РФ о рекордном росте доходов бюджета РФ вследствие повышения НДС.

«Я очень рад за Минфин, который оценил, что за четыре года эти доходы составят 2,5 трлн рублей. Мне хотелось бы узнать, насколько вырастут доходы главного выгодоприобретателя этой замечательной медведевской новации — а именно, организованной преступности? — поинтересовался Делягин. — Потому что когда решение о повышении НДС принималось, финансовое положение в структурах преступности было таким же ужасным, как и положение страны. НДС — это самый криминальный налог. Для того чтобы безопасно не платить НДС, издержки этого дела довольно высоки — примерно 10%. Стало быть, когда вы повышаете ставку НДС с 18% до 20%, то вы увеличиваете доходы организованной преступности на четверть».

При этом, Делягин уточнил, что, безусловно, часть этого роста будет «съедена» улучшением налогового администрирования со стороны ФНС.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, согласно прогнозу Минфина РФ, рост ставки НДС в уходящем 2019 году позволит бюджету РФ получить рекордные дополнительные доходы в размере более двух триллионов рублей.

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