Москва, 5 ноября 2019, 09:59 — REGNUM Повышение НДС с 18% до 20% привело к тому, что выросли доходы организованной преступности, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 5 ноября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя радостные прогнозы Минфина РФ о рекордном росте доходов бюджета РФ вследствие повышения НДС.
При этом, Делягин уточнил, что, безусловно, часть этого роста будет «съедена» улучшением налогового администрирования со стороны ФНС.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, согласно прогнозу Минфина РФ, рост ставки НДС в уходящем 2019 году позволит бюджету РФ получить рекордные дополнительные доходы в размере более двух триллионов рублей.
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