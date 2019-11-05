Москва, , 10:04 — REGNUM Утечка персональных данных клиентов произошла в Альфа-банке. В «теневой интернет» попали данные по меньшей мере 15 клиентов, говорится в сообщении пресс-службы банка.

В банке подтвердили факт утечки, отмечая, что были незаконно распространены данные небольшого числа клиентов. Для выявления причин и масштабов утечки проводится внутреннее расследование.

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Нарушения защиты корпоративной информационной системы банка не произошло. Речь не идет о данных, которые могут дать злоумышленникам доступ к счетам, заявили в Альфа-банке.

Ранее пользователь одного из специализированных форумов заявил, что располагает свежими данными около 3,5 тыс. клиентов Альфа-банка.

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