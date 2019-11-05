Москва, , 09:56 — REGNUM Денег, накопленных в федеральном бюджете России, хватит на то, чтобы построить новую страну, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 5 ноября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя победные реляции Минфина РФ о том, что рост ставки НДС в 2019 году позволит получить бюджету РФ рекордные дополнительные доходы в размере более двух триллионов рублей

«У меня один вопрос — а зачем? — поинтересовался Делягин. — Минфин РФ накопил на 1 октября в федеральном бюджете неиспользованных остатков 14 трлн рублей. Это деньги, на которые можно построить новую страну. Эти деньги только копятся. И план накопления денег в этом году на 3 трлн будет перевыполнен. Возникает вопрос — куда вам ещё? Эти деньги не берутся из безвоздушного пространства, как, вероятно, думает господин Силуанов. Они вытаскиваются из экономики. И они обескровливают экономику, создавая искусственный денежный голод. Это деньги, которые могли создавать рабочие места, могли создавать зарплаты и могли создавать национальные богатства. При этом вывод этих денег из экономики разрушает эту экономику».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по прогнозу Минфина, в следующие три года от повышения НДС бюджет страны получит в 2020 году — 639 млрд рублей, в 2021 году — 689 млрд рублей, в 2022 году — 737 млрд рублей.

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