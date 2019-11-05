Минск, , 10:22 — REGNUM Более $420 млн не досчитается бюджет Белоруссии в 2020 году из-за прекращения «перетаможки» российской нефти. Об этом заявил первый заместитель министра финансов республики Юрий Селиверстов 4 ноября во время выступления в парламенте.

В 2019 году между Россией и Белоруссией действуют нефтегазовые договоренности, так называемая перетаможка. В 2020 году они прекратят своё действие, в силу чего потери доходной части бюджета Белоруссии составят 951 млн белорусских рублей или примерно $423,6 млн.

В текущем году Белоруссия получает 18 млн т российской нефти для переработки, при этом доходы от «перетаможки» еще 6 млн т сырья идут в бюджет.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия и Белоруссия продолжают переговоры по вопросам двустороннего сотрудничества, при этом одним из разногласий является налоговый маневр в российской нефтяной отрасли. В «Белнефтехиме» в конце октября заявили, что за девять месяцев 2019 года потери от налогового манёвра составили около $250 млн.

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