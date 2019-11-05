Москва, 5 ноября 2019, 09:49 — REGNUM То, что в Госдуме планируют ввести налоговый вычет на фитнес-услуги, доктор экономических наук и публицист Никита Кричевский считает хорошей новостью. Комментируя на своих интернет ресурсах соответствующий законопроект, он пояснил:
Напомним, ранее о том, что уже летом 2020 года может быть принят разработанный Минфином России законопроект, вводящий налоговый вычет на фитнес-услуги, сообщил Известиям первый зампред комитета Госдумы по экономической политикеВладимир Гутенёв («Единая Россия»).
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