Москва, , 09:49 — REGNUM То, что в Госдуме планируют ввести налоговый вычет на фитнес-услуги, доктор экономических наук и публицист Никита Кричевский считает хорошей новостью. Комментируя на своих интернет ресурсах соответствующий законопроект, он пояснил:

«Хорошая новость. С 2021 года в Налоговом Кодексе РФ, вполне вероятно, будет введён налоговый вычет по фитнес-услугам. Максимальная сумма — 120 тыс. рублей, значит, вернуть можно будет 15,6 тысяч. Впрочем, чтоб получить вычет, то есть вернуть деньги из бюджета, нужно будет подать декларацию, на что многие до сих пор не готовы. Так что власть фитнес-вычетом убьёт сразу двух зайцев: повысит интерес к физкультуре и продолжит распространять налоговую культуру в массы. Главное, чтоб цифровые емкости ФНС справлялись. А там и прогрессивную шкалу начнут внедрять».

Напомним, ранее о том, что уже летом 2020 года может быть принят разработанный Минфином России законопроект, вводящий налоговый вычет на фитнес-услуги, сообщил Известиям первый зампред комитета Госдумы по экономической политикеВладимир Гутенёв («Единая Россия»).

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