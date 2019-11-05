Москва, , 09:47 — REGNUM Отдых в Турции может подорожать. Власти предлагают брать с со всех туристов «налог на размещение», за исключением детей до 12 лет, сообщили в Ассоциация туроператоров России (АТОР).

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Ставка налога будет зависеть от категории отеля. За проживание в отеле 5* туристу придется заплатить 18 турецких лир за ночь (201 руб. по курсу ЦБ РФ, 2,82 евро), в отеле 4* — 12 лир за ночь (134 руб., 1,88 евро), в отеле 3* — 9 лир (100 руб., 1,40 евро).

В АТОР пояснили, что по сути «налог на размещение» — это туристический налог, который существует во многих европейских странах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Турции ввели «налог на проживание. Отели были обязаны платить 1−2% от стоимости своих услуг. Но налог долго не просуществовал. Комиссия по бюджету и налогам турецкого парламента приняла решение переформатировать налог для отельеров в «налог на размещение» для туристов.

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