Москва, , 09:47 — REGNUM За три квартала 2019 года на российском авторынке было продано на 8% больше автомобилей итальянского автопроизводителя Ferrari, чем за тот же период 2018 года. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Всего по итогам девяти месяцев 2019 года в России было реализовано 26 экземпляров Ferrari.

Лидирует среди моделей итальянской марки на российском авторынке Portofino. За отчетный период было продано 10 экземпляров этого авто.

На втором месте — спорткар Ferrari 812 Superfast, который разошелся тиражом в восемь экземпляров. Замыкает тройку лидеров Ferrari 488 (6 ед.). Кроме того, за отчетный период было продано два новых автомобиля GTC4Lusso.

В агентстве считают, что рост продаж итальянской марки происходит на фоне падения спроса на новые люксовые авто в России. За три квартала продажи таких машин уменьшились на 10%.

Напомним, 23 августа 2017 года компания Ferrari представила новый суперкар Portofino на франкфуртском автосалоне. Эта модель пришла на смену модели California T. В России суперкар Portofino появился в июне 2018 года. Его начальная стоимость — 15 млн рублей.

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