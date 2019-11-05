Лондон, , 09:44 — REGNUM Мировой спрос на ювелирные изделия составил в третьем квартале 2019 года 460,9 тонны. Это на 16% меньше, чем в том же периоде 2018 года, говорится в отчете Всемирного совета по золоту (WGC) «Динамика спроса на золото».

Эксперты полагают, что снижение спроса связано с сохраняющейся геополитической и экономической неопределенностью и заметным ростом цен на жёлтый металл. Директор группы исследований рынка WGC Алистер Хьюитт отмечает, что спрос на золотые украшения зависит в основном от цены и благосостояния экономики.

«Если люди становятся богаче, они могут больше себе позволить и покупают больше», — приводит слова Хьюитта ТАСС.

В третьем квартале года, говорится в отчёте, золото подорожало на 5% в годовом сопоставлении — до примерно $1,5 тыс. за унцию.

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