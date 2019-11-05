Душанбе, , 09:42 — REGNUM Власти Таджикистана планируют передать Узбекистану участок земли площадью 300 га в Матчинском районе Согдийской области республики, сообщает таджикское издание «Фараж».

Издание отмечает, что на территории данного участка находится золоторудное месторождение, которые разрабатывает таджикско-канадское совместное предприятие «Апрелевка».

Глава земельного комитета Согдийской области Джамшед Умарзода отметил, что в настоящее время этот вопрос находится на стадии рассмотрения, и окончательное решение может принять лишь правительство Таджикистана.

Как сообщало ИА REGNUM, 11−17 апреля 2019 года в Самарканде прошла встреча делегаций Узбекистана и Таджикистана по согласованию организационно-правовых вопросов по демаркации государственной границы.

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