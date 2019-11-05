Ташкент, , 09:24 — REGNUM Высокий уровень инфляции в Узбекистане может сделать экономические реформы в республике бессмысленными. Об этом заявил первый заместитель министра финансов республики Тимур Ишметов, сообщает 5 ноября издание «Газета.uz».

По его словам, высокая инфляция на протяжении длительного периода времени может обнулить достижения экономических реформ. Ишметов отметил, что рост этого показателя связан с либерализацией цен в республике.

Замминистра добавил, что реформы проводятся для повышения уровня жизни населения Узбекистана, а инфляция уменьшает покупательскую способность жителей республики.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первых десяти месяцев 2019 года уровень инфляции в Узбекистане составил 11,4%. В октябре этот показатель составил 1,5%. По прогнозу минфина республики в 2019 году инфляция составит 15,5%.

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