Хабаровск, , 09:16 — REGNUM В шестой раз с начала 2019 года на хабаровских АЗС выросли цены на бензин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: На Камчатке седьмой раз с начала года подорожало автомобильное топливо

На АЗС ННК — Хабаровскнефтепродукт АИ 92 продают по 43,45 руб, АИ 95 — по 45,33 руб, АИ 98 — по 46,24. В среднем топливо подорожало на 25 копеек за литр.

На АЗС Роснефти цены пока не поднимали.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке бензин подорожал в седьмой раз с начала 2019 года.