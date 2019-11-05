Горно-Алтайск, , 09:10 — REGNUM В Республике Алтай ежегодно растёт выпуск монет в наличное денежное обращение. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона со ссылкой на алтайский Нацбанк, с начала года здесь было выпущено в оборот 7,4 млн рублей монетами разных номиналов, что на миллион больше, чем за весь предыдущий год.

Рубль Иван Шилов © ИА REGNUM

При этом возвращается обратно лишь около десяти процентов монет. Остальные же, по словам управляющего нацбанком Надежды Донских, оседая в копилках у местных жителей и не участвуют в обороте.

Поэтому Банк России второй раз за год объявил акцию «Неделя приёма монеты от населения». С 18 по 24 ноября алтайцы смогут обменять в банках монеты на банкноты или памятные монеты номиналом 25 рублей.

«Такие акции позволяют вернуть в денежный оборот мелкие монеты, которые жители региона хранят дома и не используют при оплате своих покупок», — отметила Донских.

Отмечается, что по итогам первой акции в апреле местные жители обменяли монеты на сумму 170 тыс. рублей.

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