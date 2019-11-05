Копенгаген, , 10:02 — REGNUM Национальный банк Дании после нескольких месяцев тишины совершил покупку датской кроны на сумму 59, 6 миллионов долларов, укрепив таким образом стоимость датской валюты.

В прошлый раз банк предпринимал крупные закупки кроны в декабре 2018 и январе 2019 года. Тогда речь шла о суммах в 280 миллионов и 1,7 миллиард долларов соответственно. Аналитик из Sydbank Сёрен В. Кристенсен в связи с этим отметил, что последняя закупка кроны Национальным банком выглядит незначительной. Данное решение, по словам аналитиков, говорит о намерении банка не допустить уменьшения стоимости датской кроны по сравнению с евро. Об этом пишет датская газета Finans (Финансы).

Старший экономист Национального банка Йеппе Юль Борре отметил, что эта закупка не свидетельствует о планах повысить процентную ставку по кредитам. «В настоящее время мы не предвидим никаких самостоятельных повышений процентных ставок в Дании. Однако если давление на датскую крону продолжится, мы начнем рассматривать этот сценарий», — заявил Юль Борре.