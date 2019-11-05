Псков, , 08:55 — REGNUM В Псковской области с 1 января 2020 года средний уровень оплаты труда в органах местного самоуправления составит не менее 30 тыс. рублей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, новая система оплаты труда муниципальных служащих в регионе утверждена областным законом, принятым Псковским областным собранием депутатов.

«Закон определяет систему оплаты труда лиц, замещающих на постоянной основе муниципальные должности Псковской области и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления. Оплата труда привязана к статусу муниципального образования и численности постоянного населения по данным федерального статистического наблюдения. Для всех групп муниципальных служащих установлены новые должностные оклады. Законом прописаны размеры надбавок, которые могут быть выплачены к заработной плате, а также единовременные выплаты», — пояснили в региональной администрации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, муниципальные служащие Псковской области оказались самыми низкооплачиваемыми в России: их средняя зарплата в 2018 году, по данным Росстата, была18 800 рублей в месяц (при средней зарплате по Псковской области в 29,2 тыс. рубля). При этом псковский губернатор Михаил Ведерников признавал, что псковские муниципальные служащие «трудятся на энтузиазме».

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