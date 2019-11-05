Нью-Дели, , 09:06 — REGNUM Министр торговли и промышленности Индии Пиюш Гоял высоко оценил решение премьер-министра Индии Нарендры Моди отказаться от участия в соглашении о Всестороннем региональном экономическом партнёрстве (ВРЭП). Об этом 5 ноября сообщило индийское новостное издание «NDTV Khabar».

В своём аккаунте в Twitter Пиюш Гоял подчеркнул, что участие во ВРЭП «противоречит экономическим и национальным интересам Индии». По словам министра торговли и промышленности южноазиатского государства, основными предметами для беспокойства Индии стали проблема огромного торгового дефицита, необходимость усиления защиты от нечестных торговых практик, а также обеспечение лучших рыночных условий для домашней продукции. «Решение Нарендры Моди соответствует интересам отечественного производителя, в том числе фермеров и малого предпринимательства», — заключил Пиюш Гоял.

Ранее стало известно, что Индия отодвинула дату подписания соглашений о создании Всестороннего регионального экономического партнерства. Переговоры по ВРЭП — крупнейшей в мире зоне свободной торговли (ЗСТ)­ — ведутся с 2013 года. Ожидается, что в ЗСТ войдут страны АСЕАН, Австралия, Китай, Новая Зеландия, Южная Корея, Япония. Объем ВВП потенциальных участников ВРЭП превысит $49,5 трлн (около 39% от общемирового).