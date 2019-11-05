Москва, , 08:56 — REGNUM По итогам октября 2019 года в России было реализовано 844 новые машины шведской компании Volvo, что на 15,9% больше прошлогоднего уровня. Об этом сообщает пресс-служба Volvo Car Russia.

Всего по итогам первых десяти месяцев текущего года компания Volvo реализовала 6740 автомобилей. Это на 13,4% больше прошлогоднего уровня.

В октябре самой популярной моделью Volvo у покупателей стал среднеразмерный кроссовер ХС60 второго поколения. За месяц его приобрели 303 автолюбителя, что на 69,3% больше прошлогоднего результата. Второе место по продажам занимает компактный кроссовер ХС40. Его предпочли купить в октябре 245 автолюбителей, что на 26,9% больше, чем год назад. В тройку самых продаваемых моделей Volvo попал полноразмерный кроссовер ХС90, разошедшийся тиражом в 168 автомобилей. Здесь наблюдается падение продаж по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года на 25%.

Что касается реализации других моделей шведского бренда, то они составили менее 50 единиц.

Напомним, Volvo и Geely планируют совместно создать подразделение, которое будет создавать двигатели внутреннего сгорания и гибридные агрегаты следующего поколения. На данный момент автокомпания Volvo производит 600 тыс. единиц ДВС в год. Совместное производство с Geely позволит шведской компании увеличить этот показатель до 2 млн.

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