Тюмень, , 08:49 — REGNUM В Тюмени с 2020 стоимость проезда увеличится на рубль и составит 27 рублей. Об этом сообщает ТРК «Тюмень-Регион».

В Тюмени работают 134 маршрута на пути общей протяжённостью 2 132 км. Руководитель «Тюменьавтотранс» Сергей Галимов сообщил, что на сегодня половина тюменцев ездит на общественном транспорте как минимум два раза в день. Всех устраивает интервал движения автобусов, но мало кто понимает причины подорожания проезда. Люди возмущаются.

Сергей Галимов поясняет, чтоб транспортные предприятия работали в прибыль, стоимость проезда должна быть 40−50 рублей. Так в своё время поступили перевозчики Сургута: стали возить за полную стоимость и это породило массовые протесты населения.

В Тюмени проезд компенсируется из городской казны и с 1 января составит 27 рублей. В Москве проезд на общественном транспорте стоит 55 рублей, в Санкт-Петербурге — 45 рублей, в Екатеринбурге — 28 рублей, привёл примеры Сергей Галимов.