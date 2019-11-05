Москва, , 08:41 — REGNUM Разработанный Минфином России законопроект, вводящий налоговый вычет на фитнес-услуги, может быть принят летом 2020 года. Такой сценарий считает вероятным первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Владимир Гутенёв («Единая Россия»), пишут «Известия».

Предполагается, что в декабре документ внесут в Госдуму, а его первое чтение состоится, вероятно, до конца года. Речь идет о праве граждан на частичную компенсацию расходов на абонементы в залы для фитнеса. Наибольшая сумма, которую можно будет получить за счет возврата НДФЛ, составит 15,6 тыс. рублей.

Позднее будет определены конкретные виды услуг и перечень организаций, на которые распространится вычет. После вступления закона в силу необходимый документ разработает и Министерство спорта, в частности, появится определение физкультурно-оздоровительной услуги.

Для получения вычета гражданам нужно будет подать налоговую декларацию в ФНС. Сам Гутенёв, однако, считает более целесообразным компенсацию затрат на фитнес сотрудников работодателями.

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