Екатеринбург, , 08:37 — REGNUM В екатеринбургской городской думе (ЕГД) начался процесс обсуждения городского бюджета-2020. Об этом заявил спикер гордумы Игорь Володин на заседании ЕГД, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дума Екатеринбурга Vadim Zhivotovsky

По словам председателя, параметры главного финансового документа города будут рассматриваться с 5 ноября 2019 года в депутатских комиссиях.

3 декабря 2019 года проект бюджета будет отдан на суд бюджетной комиссии ЕГД.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 октября 2019 года спикер Игорь Володин внёс в гордуму инициативу о новом рассмотрении муниципальных программ депутатами. Если она будет принята, депутаты получат больше полномочий при выделении денег на нужды мэрии.

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