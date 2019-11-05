Буйнакск, Дагестан, , 08:21 — REGNUM Восстановление автомобильного моста, рухнувшего в декабре 2018 года, началось в дагестанском городе Буйнакске. Подрядная организация планирует завершить работы в первой декаде декабря текущего года, сообщили ИА REGNUM 5 ноября в пресс-службе администрации города.

Управление Северо-Кавказской железной дороги выдало мэрии разрешение на проведение буровых работ для установки сваи. На место доставлена бурильная машина на гусеничной основе, которая должна пробурить четыре скважины глубиной 15 метров. После этого пройдут работы по установке ригелей и заливке их бетоном.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 декабря минувшего года в Буйнакске произошло обрушение металлической конструкции строящегося моста, находящегося над железнодорожными путями. В результате ЧП пострадали трое рабочих, один из которых получил тяжкий вред здоровью.

Читайте ранее в этом сюжете: На ремонт обрушившегося моста в Дагестане дали денег