Москва, , 08:19 — REGNUM По данным на 1 июля 2019 года, самой массовой легковушкой в Москве являлась южнокорейская модель Hyundai Solaris. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Hyundai Solaris Milhouse35

По информации агентства, на середину текущего года в российской столице числилось 87,8 тыс. единиц Hyundai Solaris. Вторую строчку в списке самых распространённых авто в Москве занимает американская модель Ford Focus. На начало июля 2019 года здесь было зарегистрировано 83,7 тыс. единиц данной модели.

На третьем месте ещё одна южнокорейская модель — KIA Rio. В Москве числится 80,1 тыс. единиц такой модели.

Напомним, всего на начало июля 2019 года в Москве было зарегистрировано 3,7 млн легковых машин — 8,4% от общего парка РФ. Таким образом, российская столица по-прежнему имеет самый крупнейшим автопарк в стране.

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