Киев, , 08:12 — REGNUM Рекордный объём природного газа накоплен в украинских подземных хранилищах, энергоносителя хватит на весь отопительный сезон. Об этом заявил министр энергетики Украины Алексей Оржель в эфире программы «Свобода слова» на ICTV.

По словам министра, Киев готов к ситуации, при которой транзит газа по украинской территории будет прекращён. В ПХГ закачано «рекордное» количество газа.

Так, Украина может обойтись «вообще без транспортировки или поставок газа» в зимний период, пояснил он. Оржель назвал возможным приоритетом заключение нового соглашения о газовом транзите.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2019 года истекают действующие российско-украинские контракты на поставку Киеву газа. Пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что без транзита российского газа через Украину газотранспортную систему (ГТС) этой страны ждёт развал.

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