Чита, , 08:05 — REGNUM В международном автомобильном пункте пропуска «Забайкальск» уже с 2020 г. будет действовать режим электронной визы. Как пояснил министр инвестиционного развития Забайкальского края Михаил Чуркин, это позволит привлечь в регион туристов и облегчит бюрократические процедуры, а также сделает более равномерную нагрузку на пункте пропуска.

По данным региональной пресс-службы пограничного управления ФСБ России, возможностью приехать в Забайкалье по электронной визе уже воспользовались более тысячи иностранцев. Из них большая часть — жители Китая.

Уже сообщало ИА REGNUM, со времени вхождения Забайкальского края и Бурятии в состав Дальневосточного федерального округа на эти регионы стали распространять все льготы и преференции, доступные дальневосточникам. Электронные визы — упрощенный способ въехать на территорию России — там стали доступны с 1 июля 2019 года. В сентябре сообщалось, что разрешением на краткосрочное пребывание в Забайкалье воспользовались более сотни иностранных туристов.

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