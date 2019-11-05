Дагестанские Огни, Дагестан, , 08:12 — REGNUM Индустриальный парк создадут в городе Дагестанские Огни для реализации проектов резидентов территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Для этого власти региона передали городу участок площадью 150 га.

«Постановлением правительства Дагестана нам было выделено 150 га земли дополнительно. <…> Эта территория полностью предназначена для создания индустриального парка по программе развития моногородов», — цитирует ТАСС главу города Зейдуллу Гашимова.

Градоначальник рассказал, что участок был передан городу, так как собственных свободных земель, подходящих для реализации проектов резидентов ТОСЭР в Дагестанских Огнях, нет. Проблема была решена за счет земли, находившейся в республиканской собственности.

Дагестанские Огни — город на Юге Дагестана площадью 9,3 кв км и населением порядка 30 тыс. человек. Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года постановлением Правительства РФ город получил статус ТОСЭР.

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