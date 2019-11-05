Псков, , 07:23 — REGNUM В Псковской области с 2020 года пенсионеры, чьё материальное обеспечение недотягивает до величины прожиточного минимума, будут получать региональную социальную доплату к пенсии. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Псковского областного собрания депутатов, такую доплату будут получать, по прогнозным данным, 29 369 человек, средний размер доплаты — 2250 рубля 90 копеек на человека.

«Псковская область входит в число тех субъектов, где региональный прожиточный минимум пенсионера на 2020 год (9529 рублей) установлен выше федерального (9311 рублей). Поэтому социальная доплата до прожиточного минимума будет не федеральной, а региональной, то есть осуществляться не Пенсионным фондом, а органами социальной защиты населения», — пояснили в пресс-службе регионального отделения Пенсионного фонда России (ПФР).

На предоставление региональной социальной доплаты к пенсии в 2020 году Псковской области потребуется 708,7 млн рублей. 93% расходов возьмёт на себя федеральный бюджет, софинансирование региона составит 7%. Расходы на доставку социальной доплаты будут покрываться из областного бюджета.

По данным псковского отделения ПФР, на сегодняшний день более 26 тыс. неработающих пенсионеров Псковской области получают федеральную социальную доплату к пенсии. Таким образом размер пенсии неработающего гражданина доводят до уровня регионального прожиточного минимума пенсионера, который в 2019 году составляет 8806 рублей.

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