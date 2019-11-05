Владивосток, , 06:42 — REGNUM В Приморском крае аграрии завершают уборку сои — на сегодняшний день соя убрана на 250 тыс. гектарах, что составляет около 90 процентов от общего числа посевов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации края.

Читайте также: Экспорт сельхозтоваров из Приморья превысил 1,2 млрд долларов

«Намолочено более 327 тыс. тонн зерна сои. В то же время план по кукурузе выполнен на 20 процентов, собрано более 63 тыс. тонн зерна», — сообщили в ведомстве.

Специалисты полагают, что производство сои и кукурузы приведёт к увеличению показателей в рамках реализации регионального проекта, согласно которому экспорт продукции АПК в 2019 году должен составить 1,5 миллиарда долларов.

Как сообщало ИА REGNUM, к настоящему времени экспорт сельхозтоваров из Приморья превысил 1,2 млрд рублей, что приближает край к плановым показателям.