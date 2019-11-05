Биробиджан, , 06:14 — REGNUM Согласно поручению президента России Владимира Путина по итогам состоявшегося Госсовета, в ЕАО будет разработана программа развития медучреждений, оказывающих первичную медпомощь, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Сроки поставлены жесткие — к 10 января 2020 года программа должна быть представлена, а к 1 июля 2020 года — принята.

Как сообщало ИА REGNUM, в посёлке Приамурский Смидовичского района некому оказывать медицинскую помощь населению — все врачи ушли в отпуск. Подобная ситуация может повториться в любом другом районе ЕАО, так как регион испытывает крайнюю нужду в квалифицированных медицинских кадрах.